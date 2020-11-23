المرأة المصرية والإبداع رؤية مستقبيلة" مؤتمر بآداب الفيوم ديسمبر المقبل

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أعلنت كلية الآداب بجامعة الفيوم، عن تنظيمها لمؤتمر " المرأة المصرية والإبداع رؤية مستقبلية " بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة العامة لثقافة المرأة تحت رعاية دكتوره إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ودكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، وإشراف دكتور أحمد محمد عبد السلام، عميد الكلية ويرأس المؤتمر دكتوره هناء شويخ رئيس قسم علم النفس، وأمين عام المؤتمر أستاذة صبرية محمود ؛ وذلك من ٦ الى ٨ ديسمبر ٢٠٢٠.

يذكر أن المؤتمر يناقش عدة أبحاث من بينها الصورة الذهنية للقيادة النسائية وعلاقتها بالإبداع الإداري والقدرة على القيادة الفعالة، والصحة النفسية وبرامج تنميتها لدى المرأة المبدعة، والإبداع النسائي بين الإمكانيات الإبداعية والمعوقات.

وتدور محاور المؤتمر في اليوم الثاني حول التحديات الاجتاماعية والثقافية لدى المرأة المصرية منها مردود التنشئة الاجتماعية على إبداع المراة الريفية "صناعة سجاد الحرير اليدوي نموذجًا "، ودور التنشئة الاجتماعية في خلق الإبداع لدى الأبناء، والمؤشرات الإبداعية للتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال التجارة الإلكترونية في ضوء النظرية النسوية ".

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