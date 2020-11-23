تفاصيل ضبط 1203 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

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شنت إدارة المرور بكفرالشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير ادارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًًا لتوجيهات اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية_لأمن كفرالشيخ.



وأسفرت الحملات عن ضبط 1203 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز (كفرالشيخ – سيدى سالم – الحامول – بلطيم – دسوق) حيث تم ضبط 9 مركبات بدون لوحات معدنية، وضبط 36 مخالفة دراجة نارية، و44 مخالفة انتظار خاطئ، و12 مخالفة سير بدون تراخيص 12 بدون رخص قيادة و9 بدون رخص تسيير، و1066 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.



ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.