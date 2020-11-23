الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي .. طريقة تقديم شكوى معاش تكافل

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:45 م
معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
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الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي .. طريقة تقديم شكوى معاش تكافل

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة  وتقديم تظلم عبر tk.moss.gov.eg، تسبب تأخر صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر في حالة من القلق والاستياء من المستفيدين من معاشات وزارة التضامن الاجتماعي حيث عادة ما يتم صرف المعاش في يوم العشرون من كل شهر ميلادي كأقصى حد وأشارت مصادر أن سبب التأخير بسبب تحويل صرف إجراءات صرفه عبر بطاقات الفيزا الإلكترونية، نستعضر معكم أعزائنا في موقع دليل الوطن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وطريقة تقديم تظلم وشكوى في حالة كانت هناك أخطاء أو اعتراض على معاش تكافل وكرامة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

الآن بإمكانكم أعزائنا المستحقين لمعاش تكافل وكرامة بخطوات بسيطة الاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

كتابة الرقم القومي للمستفيد من معاش تكافل وكرامة.
عند اختيار استعلام ستظهر النتيجة بالبيانات للمستفيد التي يستعلم عنها.

طريقة تقديم شكوى معاش تكافل

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة طرق لتقديم الشكاوى والتظلمات منها الاتصال بالخط الساخن 16439  المخصص لذلك وتسجيل بيانات المستفيد وتسجيل الشكوى وتسجيل بيانات الاتصال ليتك الرد عليه، كما يمكنك تقديم شكوى معاش تكافل وكرامة باتباع الخطوات التالية:

الضغط على تسجيل شكوى.
كتابة البيانات المطلوبة للمستفيد من المعاش “الاسم، العنوان، الرقم القومي”
كتابة الشكوى المراد تسجيلها.
اختيار المحافظة التابع لها.
كتابة رقم بطاقة تكافل وكرامة.
اختيار نوع البطاقة.
وكتابة قيمة المعاش.

ولا يزال الكثيرون يتساءلون عن الموعد الرسمي لصرف معاشات تكافل وكرامة دفعة شهر نوفمبر 2020.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي .. طريقة تقديم شكوى معاش تكافل

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