عاجل - الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الرابعة





أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تعاقد النادي مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب نادي وادي دجلة، لمدة خمس سنوات قادمة.





وقام أمير توفيق بعد التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد.





وحسم الأهلي الصفقة مقابل 12.5 مليون جنيه، بجانب بعض البنود الخاصة بمبالغ إضافية حال تجاوز نسبة المشاركة وإعادة البيع.





ومن المقرر أن يسدد الأهلي قيمة الصفقة على 3 دفعات، وسيتم تحويل المبلغ الأكبر اليوم الإثنين، بقيمة 5 ملايين جنيه، ثم يتم سداد 4.5 مليون جنيه بعد 3 شهور و3 ملايين جنيه بعد 3 شهور أخرى.





وينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق غدًا الثلاثاء، بعد إجراء المسحة الطبية والاطمئنان على سلامته.





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم الجمعة المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين، بنهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



