عاجل - الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الرابعة
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:48 م
علي نبوي
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أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تعاقد النادي مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب نادي وادي دجلة، لمدة خمس سنوات قادمة.
وقام أمير توفيق بعد التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد.
وحسم الأهلي الصفقة مقابل 12.5 مليون جنيه، بجانب بعض البنود الخاصة بمبالغ إضافية حال تجاوز نسبة المشاركة وإعادة البيع.
ومن المقرر أن يسدد الأهلي قيمة الصفقة على 3 دفعات، وسيتم تحويل المبلغ الأكبر اليوم الإثنين، بقيمة 5 ملايين جنيه، ثم يتم سداد 4.5 مليون جنيه بعد 3 شهور و3 ملايين جنيه بعد 3 شهور أخرى.
وينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق غدًا الثلاثاء، بعد إجراء المسحة الطبية والاطمئنان على سلامته.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم الجمعة المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين، بنهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
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