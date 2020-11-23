عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قرر الإتحاد العام للنقابات الفنية الدولية إحالة محمد رمضان، للتحقيق وذلك بحد أقصي الأسبوع الاول من شهر ديسمبر المقبل وذلك لتواجده خارج مصر في الوقت الحالي.


وقال ايضا نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، أنه سيتم إيقافه عن العمل إلى أن تتم محاكمته.


يذكر أن الفنان محمد رمضان آثار الجدل في الفترة الأخيرة بسبب انتشار صور له مع فنانين إسرائيليين ولاعب كرة إسرائيلي أيضا مما جعل الجمهور الإسرائيلي يشيد به وتعرض لهجوم كبير من الفنانين المصريين والجمهور أيضا.

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