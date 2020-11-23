وظائف خالية بالشركة المصرية الدولية للبطاريات "تعرف على التفاصيل"

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:41 م
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وظائف خالية بالشركة المصرية الدولية للبطاريات "تعرف على التفاصيل"

تعلن الشركة المصرية الدولية للبطاريات وكيل كبرى الشركات العالمية والعاملة في مجال صناعة البطاريات الصناعية وبطاريات السيارات والخلايا الشمسية، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة  للمؤهلات العليا.

وظائف الشركة المصرية الدولية للبطاريات

مطلوب مندوبين مبيعات خارجية، ويشترط مؤهلات عليا وخبرة في نفس المجال أو بدون، وان يجيد اللغة الانجليزية، وان لا يزيد السن عن 27 سنة، براتب أساسي 3000 جنية بالإضافة إلى 1500 جنية بدل انتقالات.
مطلوب منسقين مبيعات بالتليفون، ويشترط مؤهلات عليا ويفضل أصحاب الخبرات، و إجادة اللغة الانجليزية و أن لا يزيد السن عن 27 سنة، براتب 3000 جنية.

شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط أن لا يزد السن عن 27 سنة، ويفضل أصحاب الخبرات في نفس مجال العمل، والعمل 8 ساعات، للعمل بفرع الشركة في أبو رواش بالجيزة، وتوفر الشركة للراغبين مرتبات مجزية وبدل انتقالات وعمولات بيعيه، بالإضافة إلى تأمينات طبية خاصة واجتماعية، ولمن يرغب في التقدم لشغل الوظائف يرجى ملئ النموذج الخاص بالوظائف من خلال الرابط التالي” وظائف الشركة المصرية الدولية للبطاريات“.

وظائف خالية بالشركة المصرية الدولية للبطاريات "تعرف على التفاصيل"

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