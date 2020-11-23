أمين مستقبل وطن يتابع سير العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة بسنورس بالفيوم

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تابع منذ قليل النائب عبد القادر الجارحى امين حزب مستقبل وطن بالفيوم سير العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة بمركز سنورس فى أولى أيام جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ولتذليل اى عقبات تعوق ادلاء الناخبين بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية.



حيث تم تجهيز 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقرًا انتخابيًا بمراكز اطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألف و132 ناخبًا بجولة الإعادة بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.

وأضاف، أنه تم تجهيز 136 لجنة فرعية موزعة على 75 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 396 ألف و365 ناخبًا، بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا، وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 594 ألف و60 ناخبًا، وفي الدائرة الرابعة التى تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 433 ألف و707 ناخبًا.

وأكد محافظ الفيوم أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري لجميع المواطنين، مشددًا على التنسيق المتكامل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لمراجعة المقرات الانتخابية، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وتأمين اللجان الانتخابية، مؤكدًا على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

كما أكد المحافظ على التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومختلف غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمة، لتلقى أية شكوى والعمل على حلها بشكل فوري.
أمين مستقبل وطن يتابع سير العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة بسنورس بالفيوم
أمين مستقبل وطن يتابع سير العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة بسنورس بالفيوم
أمين مستقبل وطن يتابع سير العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة بسنورس بالفيوم
أمين مستقبل وطن يتابع سير العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة بسنورس بالفيوم
أمين مستقبل وطن يتابع سير العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة بسنورس بالفيوم
أمين مستقبل وطن يتابع سير العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة بسنورس بالفيوم
أمين مستقبل وطن يتابع سير العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة بسنورس بالفيوم
أمين مستقبل وطن يتابع سير العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة بسنورس بالفيوم
أمين مستقبل وطن يتابع سير العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة بسنورس بالفيوم
أمين مستقبل وطن يتابع سير العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة بسنورس بالفيوم

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