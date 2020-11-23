جونسون يعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:42 م
جونسون
جونسون
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إجراءات جديدة عوضا عن الإغلاق العام لمواجهة جائحة كورونا اعتبارا من الـ2 من ديسمبر.

 

وقال جونسون أمام البرلمان: "لن نستبدل الإجراءات الوطنية بإجراءات مجانية للجميع... سنعود بدلا من ذلك إلى نهج إقليمي متدرج، ونطبق أشد الإجراءات حيث ينتشر الفيروس".

 

وأضاف: "النصيحة العلمية... مستويات الإصابة بكوفيد-19 بحاجة إلى أن نتخذ نهجا يكون أكثر صرامة. التقدم العلمي سيسمح بتخفيف القيود، إلا أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

 

وقال: "علينا أن نجتاز مرحلة الشتاء دون أن يخرج الفيروس عن السيطرة"، مؤكد أن "الإجراءات ستنتهي في الثاني من ديسمبر، وسيكون مسموحا لصالات الرياضية والمتاجر ومحلات العناية الشخصية أن تفتح أبوابها".

 

ولفت إلى أنه "من دون اتخاذ إجراءات معقولة، سنكون أمام زيادة جديدة بعدد الإصابات".

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