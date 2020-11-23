استشاري: لا يجب إعطاء الطفل خافض الحرارة إلا في هذه الحالة

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قال الدكتور محمد صلاح، استشاري طب الاطفال وحديثي الولادة، إن ارتفاع درجة حرارة الطفل، يعني وجود مشاجرة بين فيروس داخل الجسم والجهاز المناعي، والأم ليس لها دور علاجي في هذه المرحلة، لأنها لا تستطيع تحديد ما إذا كان المتسبب في ارتفاع الحرار ميكروب أو فيروس، وفي هذه الحالة لا يجب إعطاء الطفل خافض الحرارة، إلا إذا كان الطفل يعاني من "الهمدان".



وتابع "صلاح"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن هناك أماكن محددة للكمادات مثل الرقبة وتحت الإبط، وبين الفخذين، ويجب أن تكون المياه فاترة وليس جامدة، لافتَا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة لا يؤدي إلى مشاكل في المخ، إلا إذا ارتفعت لـ43 درجة، وهذا الأمر لا يحدث إلا في حال حدوث ضربة الشمس، وليس بسبب الإصابة بفيروس معين.



وأوضح أن رتم النوم لدى الطفل في أول عام يكون مقلوب، معقبًا: "بينام الصبح ويصحى بالليل،"، مشددًا على ضرورة نوم الطفل على ظهرة ليلًا، وعلى بطنه عند استيقاظ الام، لكي يخرج الغازات.

