تراجع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين

شهدت أسعار الذهب تراجع كبير خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع البوصة الأمريكية بعد مكاسب تجاوزت 250 نقطة لمؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية خلال التعاملات، بفضل آمال لقاح كورونا.





وتأثر الملاذ الآمن سلباً مع التطورات الإيجابية بشأن علاج كورونا، مع إعلان فاعلية 70 بالمائة للقاح جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترازينيكا".





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ 2015.





وبحلول الساعة 3:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 1.8 بالمائة، ليصل مستوى 1843.70 دولار للأوقية، فاقداً 34.50 دولار.





كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.8 بالمائة عند مستوى 1836.56 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 92.38.