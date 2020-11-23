لاعب شباب بورفؤاد يتعرض ل " بلع اللسان " خلال ودية القناة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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تعرض محمود معين لاعب فريق الأمل بنادي بورفؤاد لبلع اللسان على خلفية مشاركته في مباراة ودية لفريقه امام نظيره القناة ، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد .

هذا وقد تدخلت العناية الإلهية و جهود الأجهزة الطبية للفريقين في انقاذ اللاعب ، الذي تم نقله لمستشفى نمرة 6 بالاسماعيلية على اثر تلك الاصابة

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل الايجابي بثلاثية لكل منهما ، واقيمت على الملعب الفرعي للقناة بالإسماعيلية ، ويقود فريق الامل بنادي بورفؤاد المدير الفني تامر عسل

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