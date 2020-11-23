وزير الطيران يبحث مع وزير النقل الفرنسي سبل التعاون المشترك بين البلدين

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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التقي الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اليوم مع السيد جان باتيست وزير النقل الفرنسي بمقر وزارة الطيران، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين البلدين، حيث تناول اللقاء الجهود المستمرة بين مصر وفرنسا فى ضوء التصدى لجائحة كورونا وبحث الجانبان ما سببته الجائحة من أثار سلبية وكذا سبل إنعاش قطاع الطيران المدنى في البلدين والتعامل مع الأزمة

وحضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى وستيفان روماتيه سفير دولة فرنسا لدى جمهورية مصر العربية ولفيف من قيادات وزارة الطيران.

وخلال اللقاء تطرق الجانبان إلى أهمية تحديث اتفاقيه النقل الجوي بين البلدين هذا بالإضافة إلى تعزيز فرص الإستثمار داخل قطاع الطيران المدنى المصرى، حيث تم مناقشة بعض المشروعات الجديدة الخاصة بتطوير المطارات المصرية والخطط الموضوعة من أجل تحديث أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران. وفى هذا الإطار أشار وزير الطيران على أهمية التعاون والتنسيق الفعال بين الشركة الوطنية وشركة إيرباص الفرنسية،، مشيدًا بأواصر العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا فى مجال صناعة النقل الجوى على مدار التاريخ.

كما أضاف وزير الطيران أنه قد تم تنفيذ العديد من المشروعات وكذا التعاون في مجال تحديث أسطول مصر للطيران وانضمام 20 طائرة من أحدث الطرازات مؤخرا لأسطول الناقل الوطني من طرازي الايرباص A320Neo والإيرباص A220-300

وفى السياق ذاته،، أكد وزير النقل الفرنسي على أن قطاع الطيران المدنى المصرى يشهد طفرة غير مسبوقة فى تطوير البنية التحتية وإنشاء المطارات والذى يأتى بالتوازي مع تحديث أسطول شركة مصر للطيران، مشيدا بما لمسه من تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمطارات المصرية بأعلى المستويات وفقًا لتوصيات المنظمات الدولية. وهو ما يؤكد على التزام منظومة الطيران المدنى المصرية بكافة المعايير الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة الوقائية بما يحافظ على صحة وسلامة المسافرين والعاملين
وزير الطيران يبحث مع وزير النقل الفرنسي سبل التعاون المشترك بين البلدين
وزير الطيران يبحث مع وزير النقل الفرنسي سبل التعاون المشترك بين البلدين
وزير الطيران يبحث مع وزير النقل الفرنسي سبل التعاون المشترك بين البلدين
وزير الطيران يبحث مع وزير النقل الفرنسي سبل التعاون المشترك بين البلدين
وزير الطيران يبحث مع وزير النقل الفرنسي سبل التعاون المشترك بين البلدين
وزير الطيران يبحث مع وزير النقل الفرنسي سبل التعاون المشترك بين البلدين

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