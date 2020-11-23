شرط وحيد لحضور الجماهير في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة المصري، إنه سعيد بإسناد مهمة الإشراف على تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا، إليه، مسؤولية كبيرة، وإنه سيحاول مع مسؤولي الكاف أن تخرج المباراة في أفضل صورة.


وقال فضل في تصريحات صحفية أن حضور الجماهير أمر في يد الجهات الأمنية، فيما أعلن كاف موافقته المبدئية على حضور الجماهير بشرط ألا يزيد العدد عن 10 آلاف متفرج من الجانبين.

وتابع فضل: "الأندية بالتعاون مع مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات الجديد، خاصة أن الدوري الجديد صعب للغاية، والأندية رفضت إقامته من دور واحد، لذلك سيتم ضغط المباريات بشكل كبير للتمكن من استكمال المسابقة".

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي، على ستاد القاهرة الدولي، مساء الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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