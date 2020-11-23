إقبال كثيف من الناخبين بلجان الدائرةالرابعة بالفيوم والمرأة وذوى الإحتياجات الخاصة يتصدرون المشهد

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شهدت معظم لجان الدائرة الرابعة بمراكز أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة، إقبال كثيف من الناخبين قبيل فترة الراحة للجان والمقرر لها من الساعة الثالثة للرابعة بعد العصر

وتصدرت المرأة وذوى الاحتياحات الخاصة المشهد فى عدد كبير من اللجان مثل لجنة قرية الحامولى ارقام ٩٦،٩٧،٩٨ بمركز يوسف ولجنة قرية اباظة رقمى ٩٩،١٠٠ بمركز يوسف الصديق ايضا

ولجنة المعهد الأزهرى بسنرو القبلية بمركز ابشواى

ومن المتوقع ان يزداد الاقبال بصورة اكبر عقب استئناف اللجان بعد فترة الراحة

يذكر ان محافظة الفيوم قد استعدت بتجهيز ٤٥٩ لجنة فرعية موزعة على ٢٢١ مقر اتتخابى لاستقبال مليون و٤٢٤ الف و١٣٢ ناخبا بالدوائر الثلاث بجولة الاعادة بمراكز ابشواى ويوسف الصديق والشواشنة ومركزى طامية وسنورس ومركز اطسا.

