استشاري: هذا سبب إصابة الأطفال حديثي الولادة بالانتفاخ

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قال الدكتور محمد صلاح، استشاري طب الاطفال وحديثي الولادة، إن الأطفال حديثي الولادة يُعانون من الكثير من الأعراض الوظيفية التي لا تحتاج إلى علاج مثل وجود انسداد في الانف، أو عطس أو امساك، أو العرق أو وجود شهقة على حد تعبيره أو طفح جلدي، وهذا قد يؤدي إلى قلق الأم، خاصة التي لم يسبق لها الإنجاب قبل ذلك.



وتابع "صلاح"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن الانتفاخ لدى الطفل يحدث بسبب الرضاعة الزائدة أو رضاعة الطفل بشكل خارجي، أو بسبب نوعية طعام الأم، مشيرًا إلى أن الأطفال حتى 6 شهور يبكون بشكل غير مرضي، ويسمى هذا البكاء بالوظيفي، معقبًا: "هذا البكاء يسمى ببكاء الـ100 يوم، ويحدث بسبب تناول الأم الأكلات الحريفة، والمنبهات التي تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي".



ولفت إلى أن هناك ضرورة لتنظيم أو تقنين الرضاعة، معقبًا: "الحد الأدنى بين كل رضعة والأخرى ساعة، ولو نام أربع ساعات نتركه حتى يستيقظ، وبعد ذلك يتم اعطائه الرضاع



