عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:25 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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تعرض محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها اللاعب إيجابية.

وباتت فرص الونش في اللحاق بمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والمقرر إقامتها يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري صعبة للغاية.

يذكر أن الونش قد انضم مؤخرا لقائمة منتخب مصر الأول لمباراتي توجو، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا (الكاميرون 2022)، وسجل هدف الفراعنة في المواجهة الأولى بالقاهرة.

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