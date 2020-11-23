محافظ أسوان: نحن على الحياد من كل المرشحين.. وصوت الناخب مهم (فيديو)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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ناشد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المشاركة في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، قائلا: "صوتكم مهم.. ونحتاج إلى اختيار نائب يساعدنا الفترة المقبلة".

وأشار "عطية"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن المحافظة على الحياد من المرشحين، لافتا إلى أنهم دورهم يقوم على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وتوفير المناح المناسب للناخبين للإدلاء بصوتهم الانتخابي.

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وانطلق اليوم الإثنين الماراثون الانتخابي حيث يدلي المصريون بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس لنواب داخل 13 محافظة وهم محافظات "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح"، والتي يتنافس فيها 220 مرشحا بالنظام الفردي علي 110 مقعد برلماني، بعد فوز 32 مرشح بالجولة الأولى..

وبالنسبة لنظام القوائم، فقد تم إعلان نجاح القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات القوائم من الجولة الأولى في قطاعات الجيزة والصعيد والإسكندرية وغرب الدلتا.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات خطًا ساخنًا رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بالإجراءات التي حددتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا حيث لن يسمح لأي شخص الدخول إلى اللجان الفرعية بدون كمامة، مع توفير كمامات مجانية أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها من الناخبين.

من ناحية أخري، تنتهي اليوم البعثات الدبلوماسية في الخارج في 124 دولة، من استقبال خطابات تصويت المصريين الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم في جولة الإعادة،و لن يعتد بأي خطابات يتم ارسالها بعد ذلك وسيتم استبعادها في اجراءات الفرز.

وقد جرت عملية التصويت في الخارج دون أي معوقات، وتقوم حاليا اللجان الانتخابية بالبعثات من اجراء عملية فرز بطاقات التصويت، واعداد كشوف بالحصر العددي للأصوات، تمهيدا لارسالها إلي الهيئة الوطنية للانتخابات.

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