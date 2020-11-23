استئناف التصويت بلجان مركز إطسا بالفيوم بعد انتهاء فتره الراحة والمرأة تتصدر المشهد

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
ريهام على
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استأنفت لجان مركز اطسا بالفيوم عملها فى إستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم فى الدائرة الثانية بمركز اطسا من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 بعد التوقف لمده ساعه من الثالثة وحتى الرابعة وفق قرار الهيئة العليا للانتخابات.

حيث تزايد توافد الناخبين بشكل كبير على مقار اللجان الانتخابية فى لجان رحمى ومطول ولجان الحجر بمركز اطسا.
وتميز اليوم الأول للتصويت فى الدائرة الثانية بمركز اطسا بانتظام سير العملية الانتخابية والأمنية وتشديد كامل من قبل القضاه على ارتداء الناخبين للكمامه والدخول من بويات التعقيم كاإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد على البلاد.
استئناف التصويت بلجان مركز إطسا بالفيوم بعد انتهاء فتره الراحة والمرأة تتصدر المشهد
استئناف التصويت بلجان مركز إطسا بالفيوم بعد انتهاء فتره الراحة والمرأة تتصدر المشهد
استئناف التصويت بلجان مركز إطسا بالفيوم بعد انتهاء فتره الراحة والمرأة تتصدر المشهد
استئناف التصويت بلجان مركز إطسا بالفيوم بعد انتهاء فتره الراحة والمرأة تتصدر المشهد
استئناف التصويت بلجان مركز إطسا بالفيوم بعد انتهاء فتره الراحة والمرأة تتصدر المشهد
استئناف التصويت بلجان مركز إطسا بالفيوم بعد انتهاء فتره الراحة والمرأة تتصدر المشهد
استئناف التصويت بلجان مركز إطسا بالفيوم بعد انتهاء فتره الراحة والمرأة تتصدر المشهد
استئناف التصويت بلجان مركز إطسا بالفيوم بعد انتهاء فتره الراحة والمرأة تتصدر المشهد
استئناف التصويت بلجان مركز إطسا بالفيوم بعد انتهاء فتره الراحة والمرأة تتصدر المشهد
استئناف التصويت بلجان مركز إطسا بالفيوم بعد انتهاء فتره الراحة والمرأة تتصدر المشهد

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