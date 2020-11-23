تعرف على موعد إنطلاق الموسم الجديد بالدوري المصري

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف اتحاد الكرة المصري، أن الدوري المحلي الجديد سينطلق في 11 ديسمبر المقبل، وذلك خلال حفل القرعة الذي أقيم اليوم الإثنين.


وجائت مباريات الأسبوع الأول للقطبين كالتالي:-

يلتقي الأهلي حامل اللقب مع مصر المقاصة، فيما يواجه الزمالك، نظيره المقاولون العرب.

وكشف اتحاد الكرة، عن لوجو جديد لمسابقة الدوري المصري، في خطوة هي الأولى من نوعها.

وتواجد في مراسم القرعة، الثنائي حازم إمام نجم الزمالك السابق، وعماد متعب مهاجم الأهلي السابق، بيما تولى تقديم القرعة، أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق.

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