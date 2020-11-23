تعرف على موعد إنطلاق الموسم الجديد بالدوري المصري

كشف اتحاد الكرة المصري، أن الدوري المحلي الجديد سينطلق في 11 ديسمبر المقبل، وذلك خلال حفل القرعة الذي أقيم اليوم الإثنين.









وجائت مباريات الأسبوع الأول للقطبين كالتالي:-





يلتقي الأهلي حامل اللقب مع مصر المقاصة، فيما يواجه الزمالك، نظيره المقاولون العرب.





وكشف اتحاد الكرة، عن لوجو جديد لمسابقة الدوري المصري، في خطوة هي الأولى من نوعها.



