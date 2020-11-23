كورونا تُكبد توتنهام خسائر فادحة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين تسجيل خسائر بقيمة 9ر63 مليون جنيه استرليني (79ر71 مليون يورو) في الموسم الماضي.

وأوضح النادي أن الأسباب الرئيسية وراء هذه الخسائر تتمثل في تراجع إيرادات حقوق البث التلفزيوني لمسابقة الدوري الإنجليزي وتراجع إيرادات دوري أبطال أوروبا بسبب خروج توتنهام المبكر من البطولة.

وخلال طرح التقرير المالي، قال دانيل ليفي، رئيس توتنهام، اليوم:" نواجه في الوقت الراهن واحدة من أصعب الفترات الزمنية التي مرت علينا على الإطلاق"، مشيرا إلى أزمة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن توتنهام كان قد حقق أرباحا بقيمة 6ر68 مليون جنيه استرليني في الموسم قبل الماضي.

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