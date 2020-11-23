تعرف على مباريات البنك الأهلي بالدوري الممتاز



جاءت ترتيب مباريات الفريق كالأتي :

الاسبوع الاول

البنك الأهلي ضد وادي دجلة



الاسبوع الثاني

البنك ضد سيراميكا



الاسبوع الثالث

البنك ضد الإنتاج الحربي



الاسبوع الرابع

البنك ضد المقاولون العرب



الاسبوع الخامس

البنك ضد الإسماعيلي



الاسبوع السادس

البنك ضد بيراميدز



الاسبوع السابع

البنك ضد سموحة



الاسبوع الثامن

البنك ضد الأهلي



الاسبوع التاسع

البنك ضد انبي



الاسبوع العاشر

البنك ضد طلائع الجيش



الاسبوع الحادي عشر

البنك ضد المصري



الاسبوع الثاني عشر

البنك ضد الجونه



الاسبوع الثالث عشر

البنك ضد اسوان



الاسبوع الرابع عشر

البنك ضد المقاصة



الاسبوع الخامس عشر

البنك ضد المحلة



الاسبوع السادس عشر

البنك ضد الاتحاد السكندري



الاسبوع السابع عشر

البنك ضد الزمالك







أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2020- 2021 للدور الأول.والمقرر انطلاق الدوري الجديد في 11 ديسمبر المقبل.