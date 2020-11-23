استقبال طلاب مدرسة سمارت الخاصة بوكالة الفضاء المصرية



قام أعضاء كتب التايكو بإعداد ورشه عمل للتعريف بمكونات القمر الصناعي وتخللها فيديو عن المعيشه داخل محطة الفضاء الدولية ومشاهدة فيديو عن أجزاء القمر الصناعي وطريقة عملة في الفضاء.



وفي ختام الزيارة قام الدكتور القوصي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية بالتحدث إلى الطلبة عن ما يعرفونة عن الفضاء والأقمار الصناعية ومدى الإستفادة من زيارة وكالة الفضاء المصرية.



وقام أعضاء مشروع تايكو بوكالة الفضاء بتسليم هدايا تذكارية للطلبة.

في إطار حرص وكالة الفضاء المصرية على نشر التوعية العلمية في مجال علوم الفضاء بين أفراد المجتمع المصرى وخصوصًا بين طلاب المدارس والجامعات المصرية والمساهمة في إعطاء أمل في غد أفضل وإفراز جيل مثقف في مجال علوم الفضاء تمهيدًا لإعداد جيل يحمل شعلة العلم والإستفادة بتطبيقات علوم الفضاء للتطلع إلى مستقبل واعد إستقبلت اليوم وكالة الفضاء المصرية مدرسه سمارت الخاصة لعمل جولة داخل الوكالة وتضمنت(زيارة المعامل الفضائية المختلفة - التعرف على قمر صناعي حقيقي ).