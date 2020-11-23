الفنانة ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح





استقبلت الفنانة ياسمين صبري في منزلها السيدة نعمات عبد الحميد، التي اشتهرت خلال الأيام القليلة الماضية بـ«سيدة المطر»، بعد أن التقطت لها صورة وهي تصر على بيع منتجاتها البسيطة رغم سقوط الأمطار الغزيرة على شوارع العاصمة.





وأكدت الفنانة ياسمين صبري، أنها سعدت بالتعرف على السيدة نعمات والسماع لقصة كفاحها الملهمة، مشيرة إلى أنها ستتكفل بكل أمور سيدة المطر مدى الحياة.





ومن جانبها وجهت سيدة الأمطار الشكر للفنانة ياسمين صبري، بعد استقبالها في منزلها وتكفلها بها وتقديم مرتب لها مدى الحياة.





وقالت السيدة في فيديو سابق لها: «الفنانة ياسمين صبري كلمتني اول ما عرفت بقصتي ووعدتني انها هتتكفل بيا وبعتتلي مرتب سنة.. ربنا يجازيها كل خير».





يذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت قد أعلنت منذ يومين تكفلها الكامل بحالة السيدة نعمات.



