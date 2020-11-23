الفنانة ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

استقبلت الفنانة ياسمين صبري في منزلها السيدة نعمات عبد الحميد، التي اشتهرت خلال الأيام القليلة الماضية بـ«سيدة المطر»، بعد أن التقطت لها صورة وهي تصر على بيع منتجاتها البسيطة رغم سقوط الأمطار الغزيرة على شوارع العاصمة. 

وأكدت الفنانة ياسمين صبري، أنها سعدت بالتعرف على السيدة نعمات والسماع لقصة كفاحها الملهمة، مشيرة إلى أنها ستتكفل بكل أمور سيدة المطر مدى الحياة. 

ومن جانبها وجهت سيدة الأمطار  الشكر للفنانة ياسمين صبري، بعد استقبالها في منزلها وتكفلها بها وتقديم مرتب لها مدى الحياة. 

وقالت السيدة في فيديو سابق لها:  «الفنانة ياسمين صبري كلمتني اول ما عرفت بقصتي ووعدتني انها هتتكفل بيا وبعتتلي مرتب سنة.. ربنا يجازيها كل خير». 

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت قد أعلنت منذ يومين تكفلها الكامل بحالة السيدة نعمات.

الفنانة ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح
الفنانة ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح
الفنانة ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح
الفنانة ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح
الفنانة ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح
الفنانة ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح
الفنانة ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح
الفنانة ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح
الفنانة ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح
الفنانة ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح
الفنانة ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح
الفنانة ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح
الفنانة ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح
الفنانة ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح
الفنانة ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح
الفنانة ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح
الفنانة ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح
الفنانة ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح

أخبار تهمك

عاجل - تعرّف على ملعب مباراة جمهورية شبين وسرس الليان بالقسم الثاني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 16 ساعة

بشري سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. شقيق ضحية "سفاح الجيزة" في حوار إلي "الفجر": وصلتنا رسائل من هاتفها بعد مقتلها.. ومعمولها سحر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يكشف سبب غياب ميسي عن قائمة برشلونة لمواجهة دينامو كييف

منذ 39 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على جدول مباريات الأهلي في الموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

تحول في مستقبل رونالدو مع يوفنتوس

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك في الجولة الـ4 والـ21 من الدوري الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:58 م

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

02:18 م

بشري سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري الأبطال

04:30 م

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

08:53 ص

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك في الجولة الـ4 والـ21 من الدوري الجديد

02:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»