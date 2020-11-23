غدا.. سيراميكا كليوباترا يستكمل معسكره المغلق في القاهرة





قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، استكمال معسكره المغلق، بأحد الفنادق الخاصة في محافظة القاهرة، استعدادا للمشاركة الأولى للفريق في مسابقة الدوري الممتاز.





وكان سيراميكا كليوباترا بدأ معسكره المغلق في الإسماعيلية، وخاض الفريق آخر تدريباته صباح أمس الأحد، ومنح هيثم شعبان المدير الفني للفريق لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، على أن يتم التجمع من جديد صباح الثلاثاء، داخل فندق الإقامة بالقاهرة.





ويتم استئناف معسكر الفريق صباح غد الثلاثاء، في أحد فنادق القاهرة، يسعى خلاله المدير الفني هيثم شعبان إلى زيادة حالة الانسجام بين كل عناصر الفريق، ورفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، من خلال برنامج فني وبدني خاص.



