"اتصالات" تعقد شراكات استراتيجية مع المتخصصين في القطاعات الحيوية التي تمس المواطن

خلال فعاليات الدورة الـ "42" في معرض كايرو اى سى تى، شارك المهندس خالد حجازي – الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر – في جلسة نقاشية بعنوان "البداية الجديدة: المستفيدون من مرحلة ما بعد الوباء". شارك في الجلسة مجموعة من ممثلي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.

تحدث حجازي عن تأثير جائحة كورونا على جميع القطاعات وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم بما إنهم من أهم القطاعات الحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر. وأشاد بالجهود والإجراءات التي إتخذتها وزارات الصحة، والتربية والتعليم والتعليم العالي لوضع خطط لإدارة والتصدي للأزمة. وأوضح أن خطة الدولة ساهمت في إعطاء اتجاهات محددة لشركة اتصالات مصر لتطوير استراتيجيتها خلال الأشهر السابقة والفترة المقبلة، حيث استجابت الشركة بسرعة فائقة للتطورات من خلال تطويرً خططها لتتوائم مع الوضع الجديد وأرجع الفضل في ذلك إلى خبرات الشركة السابقة بالأخص في مجال الصحة محليا وخبرات مجموعة اتصالات إقليميا وعالميا. كما عملت الشركة بشكل استباقي لتوفير آليات التحول الرقمي بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية الرقمية وخدمات التعليم عن بعد، بالتنسيق والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية وعقد شراكات استراتيجية مع أفضل المتخصصين في كل مجال مما مكنها من إتاحة الخدمات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

وأضاف حجازي أن أبرز الحلول التي تقدمها اتصالات مصر ترتكز على عدة محاور كان أهمها، تصميم وبناء وربط مراكز البيانات داخل القطاعات الاستراتيجية والحكومية. فضلا عن إتاحة نظم إدارة مشروعات التحول الرقمي، من بينها نظم إدارة التعليم وتوفير المحتوى التعليمي لجميع مراحل التعليم الأساسي والعالي وتوفير المحتوي للتطبيقات الصحية. بالإضافة إلى تقديم نظم تشغيل الإدارات والتعليم عن بعد داخل الجهات الحكومية والشركات والمدارس من خلال مجموعة متنوعة من الباقات التي تتناسب مع الاحتياجات المختلفة.