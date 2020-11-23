عاجل - تعرّف على ملعب مباراة جمهورية شبين وسرس الليان بالقسم الثاني

Advertisements

يخوض فريق جمهورية شبين مواجهة هامة ومرتقبة في الثانية والنصف من عصر الأربعاء المقبل أمام فريق سرس الليان، في إطار إفتتاح منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.



وعلم "ألفجر الرياضي" أن المباراة قد تقرر نقلها من ملعب جمهورية شبين إلى ملعب سرس الليان، لعدم موافقة الجهات الأمنية على إقامة المباريات في ملعب الجمهورية.



ومن المنتظر أن يقام لقاء الدور الثاني في ملعب جمهورية شبين بين الفريقين.