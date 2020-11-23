بالصور .. إصابة شخصين في حادث تصادم بالقليوبية

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أصيب شخصان، اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، بطريق ميت كنانة طوخ، بمحافظة القليوبية.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بإصابة اثنين إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أدى لسقوط الدراجة واصطدامها بالسيارة وأصيب شخصان كانا يستقلانها.



جرى نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.