الشرطة النسائية تساعد كبار السن في الانتخابات بأسوان

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements
حرصت الشرطة النسائية على تقديم المساعدة لكبار السن من السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وفي لافتة تبعث روح المواطنة، قدمت ضابطة من الشرطة النسائية ب مديرية أمن أسوان ، المساعدة لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء دخولها للإدلاء بصوتها فى لجنة مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية بمحافظة أسوان، بعد أن وفرت لها كرسى متحركا وقادتها حتى الدخول للجنة، وأعطتها كمامة لترتديها أثناء الدخول.

يشار إلى أن محافظة أسوان، يبلغ إجمالى عدد اللجان الفرعية بها 373 لجنة، تستقبل نحو مليون و39 ألفا و51 ناخبا وناخبة
الشرطة النسائية تساعد كبار السن في الانتخابات بأسوان
الشرطة النسائية تساعد كبار السن في الانتخابات بأسوان
الشرطة النسائية تساعد كبار السن في الانتخابات بأسوان
الشرطة النسائية تساعد كبار السن في الانتخابات بأسوان
الشرطة النسائية تساعد كبار السن في الانتخابات بأسوان
الشرطة النسائية تساعد كبار السن في الانتخابات بأسوان
الشرطة النسائية تساعد كبار السن في الانتخابات بأسوان
الشرطة النسائية تساعد كبار السن في الانتخابات بأسوان

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

تحول في مستقبل رونالدو مع يوفنتوس

منذ ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شقيق ضحية "سفاح الجيزة" في حوار إلي "الفجر": وصلتنا رسائل من هاتفها بعد مقتلها.. ومعمولها سحر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ ساعة و نصف

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ حوالي 9 ساعات

بشري سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري الأبطال

منذ ساعة

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك في الجولة الـ4 والـ21 من الدوري الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تعرّف على ملعب مباراة جمهورية شبين وسرس الليان بالقسم الثاني

منذ ثلث ساعة

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على جدول مباريات الأهلي في الموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يكشف سبب غياب ميسي عن قائمة برشلونة لمواجهة دينامو كييف

منذ 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:58 م

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

02:18 م

بشري سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري الأبطال

04:30 م

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

08:53 ص

كومان يكشف سبب غياب ميسي عن قائمة برشلونة لمواجهة دينامو كييف

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»