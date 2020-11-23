الشرطة النسائية تساعد كبار السن في الانتخابات بأسوان

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حرصت الشرطة النسائية على تقديم المساعدة لكبار السن من السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية



وفي لافتة تبعث روح المواطنة، قدمت ضابطة من الشرطة النسائية ب مديرية أمن أسوان ، المساعدة لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء دخولها للإدلاء بصوتها فى لجنة مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية بمحافظة أسوان، بعد أن وفرت لها كرسى متحركا وقادتها حتى الدخول للجنة، وأعطتها كمامة لترتديها أثناء الدخول.



يشار إلى أن محافظة أسوان، يبلغ إجمالى عدد اللجان الفرعية بها 373 لجنة، تستقبل نحو مليون و39 ألفا و51 ناخبا وناخبة