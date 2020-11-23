البورصة الأمريكية ترتفع مع التطورات الإيجابية للقاح كورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
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ارتفعت البورصة الأمريكية خلال التعاملات اليوم الإثنين، مع وجود تطورات إيجابية بشأن لقاح كورونا.


وقادت أسهم الطيران مكاسب البورصة الأمريكية مع آمال أن تساهم اللقاحات في عودة السفر في وقت مبكر من العام المقبل.

وأظهر اللقاح الذي طورته جامعة "إكسفورد" مع شركة "أسترا زينكا" فاعلية بنحو 70 بالمائة للوقاية من عدوى كورونا.

وكانت الأسهم الأمريكية سجلت خسائر أسبوعية مع مواصلة إصابات كورونا ارتفاعها في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7 بالمائة، أو ما يعادل 200.7 نقطة، ليسجل 29464.4 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.6 بالمائة، ليصل إلى 3578.2 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة مماثلة إلى مستوى 11925.5 نقطة.

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