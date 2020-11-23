عقب إجتماع مجلس المحافظين.. محافظ أسوان يشدد على الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

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عقب إجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بتنفيذ حزمة من التعليمات في مقدمتها متابعه الإجراءات المتخذة لمواجهة تقلبات الطقس والتغيرات المناخية المتوقع أن ينتج عنها هطول السيول من خلال التأكيد على جاهزية جميع الجهات التى شاركت فى المشروع التدريبى العملى صقر 68 خلال الشهر الجارى وخاصة مراجعة المخرات بإجمالى 36 مخر صناعى فى المناطق السكنية الواقعة على مرتفعات جبلية، بجانب تنفيذ أعمال التطهير والتسليك لبلوعات وشبكات الصرف الصحي بالشوارع والميادين الرئيسية داخل المدن وذلك بالتنسيق مع مديرية الرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى التأكيد على سلامة أعمده الكهرباء وعزلها وتغطية الفتحات بالتعاون بين المحليات وقطاع كهرباء أسوانأسوان،





مشددًا على ضرورة تفعيل الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بدواوين العمل الحكومية داخل المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وكذا المديريات الخدمية، علاوة على الأسواق ودور العبادة والمدارس والكليات، فضلًا عن التأكيد على جاهزية المستشفيات وإنتظام عمل الأطقم الطبية، مع توافر الأدوية والمستلزمات العلاجية بالصيدليات،





ووجه اللواء أشرف عطية بتكثيف شن الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات والمؤسسات الخاصه ببيع وتداول المستلزمات العلاجية من أدوية ومستحضرات وخلافه للتفتيش على منتهي الصلاحية منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة،





مكلفًا بإستمرار تفعيل الخط الساخن بغرف الأزمات والكوارث بالمراكز والمدن والمديريات والهيئات والشركات وجميع الجهات المعاونة للتواصل مع المواطنين، وإستقبال الشكاوى وإبلاغها للغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث بالمحافظة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات،





وأكد أشرف عطية على قيام رؤساء المراكز والمدن بمتابعة ملفي التصالح والتقنين وحث المواطنين على سرعه التوجه للمراكز التكنولوجية وإنهاء إجراءاتهم الخاصه بذلك لضمان الحفاظ على حقوقهم، وأيضًا على أملاك الدولة بالشكل القانونى والضوابط المنظمة،





موجهًا بالمرور الميدانى المستمر لرؤساء المراكز والمدن للمتابعه والمنع الكامل لأي شروع في بناء مخالف على الأراضي الزراعية من المواطنين، وإجراء الإزالة الفورية للبناء المخالف في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال المتعديين، فضلًا عن السماح للمواطنين باستكمال بناء العقارات الصادر لها تراخيص مسبقة، بشرط ألا يتجاوز إرتفاع البناء عن 4 أدوار بشكل مؤقت حتى صدور الإشتراطات الجديدة.