محافظ بني سويف من غرفة العمليات: التصويت منتظم بلجان إعادة النواب

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متابعته لسير العملية الانتخابية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث تابع انتظام أعمال التصويت بلجان الاقتراع على مستوى المحافظة من خلال غرفة عمليات المحافظة المنعقدة على مدار الساعة، والمتابعة الميدانية المستمرة، لرصد الحالة العامة باللجان، والتأكد من استمرارية توافر التسهيلات اللازمة.

وشّدد المحافظ على استمرار التكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية واللجان الميدانية،للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ وتوفير الاحتياجات المستجدة أولًا بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

يُذكر أن المحافظة قد أنهت استعداداتها قبل بدء العملية الانتخابية "بوقت كاف" لإستقبال مليون و883 ألف و354 مواطنًا من المسجلين بقواعد بيانات الناخبين موزعين على 481 مقر انتخابي تحتوي على 692 لجنة، حيث قد تمت مراجعة كافة الترتيبات والتجهيزات النهائية لكافة المقار الإنتخابية بنطاق المحافظة، والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء التصويت في جولة الإعادة لانتخابات النواب، وتجهيز منظومة متابعة محكمة من خلال تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية، بجانب برنامج متابعة ميداني مركزي لأكبر عدد من اللجان، بجانب المتابعة لكل اللجان من قبل اللجان الميدانية الفرعية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف محافظ بني سويف كورونا جولة الاعادة لانتخابات النواب بني سويف انتخابات مجلس النواب 2020 انتخابات النواب

أخبار تهمك

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بشري سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري الأبطال

منذ ساعة

كومان يكشف سبب غياب ميسي عن قائمة برشلونة لمواجهة دينامو كييف

منذ 35 دقيقة

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ ساعة و نصف

عاجل - تعرّف على ملعب مباراة جمهورية شبين وسرس الليان بالقسم الثاني

منذ ثلث ساعة

عاجل.. شقيق ضحية "سفاح الجيزة" في حوار إلي "الفجر": وصلتنا رسائل من هاتفها بعد مقتلها.. ومعمولها سحر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على جدول مباريات الأهلي في الموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك في الجولة الـ4 والـ21 من الدوري الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

تحول في مستقبل رونالدو مع يوفنتوس

منذ ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يراجع إجراءات كورونا بلجان الشيوخ (صور)

انتخابات الشيوخ 2020.. محافظ بني سويف يوجه بالتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم

انتخابات الشيوخ 2020| محافظ بني سويف يتفقد اللجنة العامة للفرز (صور)

إعادة الشيوخ.. محافظ بني سويف: التصويت مقبول نظرا لشدة حرارة الجو

محافظ بني سويف من غرفة العمليات: إعادة الشيوخ أجريت في أجواء مناسبة (صور)

محافظ بني سويف بغرفة عمليات النواب: انتظام العملية في 692 لجنة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:58 م

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

02:18 م

بشري سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري الأبطال

04:30 م

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

08:53 ص

كومان يكشف سبب غياب ميسي عن قائمة برشلونة لمواجهة دينامو كييف

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»