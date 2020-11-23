الثقافة السينمائية تقدم أرشيف للمخرجين والكتاب "مجانا" طوال الأسبوع

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
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فى إطار إستهداف وزارة الثقافة لتوفير الخدمات الثقافية،  وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يقدم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى،  خدمة ثقافية مجانية من خلال قسم البحوث .


وقال السيناريست والناقد مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إن الخدمة الثقافية تتمثل فى توفير المادة الأرشيفية لكبار الفنانين والعاملين بالسينما المصرية  من المخرجين مثل "يوسف شاهين، بركات، نيازى مصطفى، عاطف الطيب، محمد خان"، والفنانين مثل "فاتن حمامة، محمود ياسين، شويكار، جميل راتب، أحمد زكى، محمود عبد العزيز ".


وأضاف الشحرى أن المادة الأرشيفية تتضمن من كتاب السيناريو "نجيب محفوظ، عبد الحى أديب، محفوظ عبد الرحمن" وغيرهم من العاملين فى السينما، مشيرا إلى أن ذلك متاح مجانا للباحثين وطلاب أكاديمية الفنون والمهتمين بفروع السينما بمقر مركز الثقافة السينمائية ( 36 شارع شريف - القاهرة) من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، عدا يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع .

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