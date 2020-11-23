الترسانة يضم لاعبا دمنهور وسيراميكا بالقسم الثاني

وسبق للترسانة مؤخرا ضم حسام باولو مهاجم الزمالك والداخلية الأسبق.

قام نادي الترسانة بالحصول علي توقيع الثنائي علي العربي الظهير الأيمن لنادي دمنهور في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني المقرر انطلاقه يوم الاربعاء 25 نوفمبر .كما تعاقد الترسانة أيضا مع محمد جمعه شيكا مدافع سيراميكا لمدة أربع مواسم قادمة في صفقة انتقال حر .وانضم الثنائي على العربي ومحمد شيكا الترسانة عن طريق وائل فؤاد وكيل اللاعب الذي نجح في إتمام الصفقات للترسانة .