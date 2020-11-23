رسميا .. منتخب السويس يضم ثنائي سيراميكا

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حصل نادي منتخب السويس علي خدمات ثنائي سيراميكا كليوباترا جاكوب وكاظيم رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني .



وجاء ذلك بعد التفاوض بين الناديين حيث وافق سيراميكا علي انتقال الثنائى لمنتخب السويس علي أن يتحمل سيراميكا المبلغ المالي الذي سيتقاضاه اللاعبين بالاتفاق الذي تم بين المهندس معتز سليم عضو مجلس إدارة منتخب السويس ومدير التعاقدات والمهندس طارق ابو العنين نائب رئيس نادي سيراميكا والأستاذ معتز البطاوي مدير الكرة .



