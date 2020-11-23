موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا









يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة قوية تجمع بين الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبلة فى لقاء منتظر بين الفريقين الذي يخوضان لأول مرة نهائي دوري الأبطال سويًا.





وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس بتعليق عصام الشوالي.





وكان النادى الأهلى قد حقق الصعود لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على فريق أبوقير للأسمدة بهدفين مقابل هدف وصعد لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات نصف النهائي.





ويذكر أن النادى الأهلى صعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي.