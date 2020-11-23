كلوب يُمني النفس بشفاء ثنائي وسط ليفربول

يأمل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفروبل الإنجليزي في إستعادة ثنائي الريدز وذلك قبل موقعة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.









وقالت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن كلوب يأمل في الحصول على أخبار جيدة بشأن الثنائي جوردان هندرسون وتياجو ألكانتارا.









وأوضحت أ ن عودة الثنائي، ستكون بمثابة دفعة هائلة وسيساعد في تعويض النقص الموجود في خط الوسط، وفي حال عودة الكانتار وهندرسون سينضم إليهم واحدًا من فينالدوم أو جونز أو جيمس ميلنر مع وجود فابينيو في مركز قلب الدفاع.



