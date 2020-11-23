تلا يتعاقد مع مدافع عرب الرمل لثلاث سنوات

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حصل مجلس إدارة مركز شباب تلا على توقيع مدافع فريق عرب الرمل اللاعب سيد علاء، لتدعيم صفوفة استعداداً للموسم الجديد من منافسات مسابقة دوري القسم الثالث 2020-2021.

وقام اللاعب بالتوقيع لفريق تلا لمدة ثلاث مواسم عقب حصولة على الإستغناء الخاص به من صفوف نادي عرب الرمل.

وجاء التوقيع في حضور الأحمدي عبد الغفار رئيس مجلس إدارة مركز شباب تلا.

ويعد اللاعب من مواليد 1992 ولعب من قبل في صفوف جمهورية شبين وميت خاقان غزل شبين وعرب الرمل.

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