سلبية اختبار "رابيد تيست" لأعضاء منتخب الشباب

أثبتت اختبارات "رابيد تيست"، التي خضع لها أعضاء منتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، أمس، الأحد، سلبيتها ليواصل شباب الفراعنة، استعدادتهم بشكل مريح، قبل السفر إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتاينا .واكد دكتور وليد منظور طبيب الفريق ان اللاعبين المتواجدين حاليا جاءت نتيجتهم سلبية اما اللاعبين المتواجدين مع الاندية يقومون باجراء التحليل بواسطة انديتهم وستجري مسحة لجميع افراد الجهاز الفني والطبي والاداري خلال 24ساعة.













ويخوض منتخب الشباب، فعاليات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 24 ديسمبر، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا، وأكد عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب مد فترة القيد لبطولة شمال إفريقيا لمدة 10 أيام لتصبح في العاشر من ديسمبر بدلا من أول ديسمبر المقبل، لمنح فرصة للمنتخبات لقيد لاعبين في حالة ظهور حالات كورونا قبل السفر مباشرة.









وستقام قرعة تصفيات أمم افريقيا نهاية الشهر الجاري عن طريق تطبيق الزووم لتحديد مواعيد المباريات والاستادات المقام عليها البطولة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بموريتانيا.