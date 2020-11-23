سلبية اختبار "رابيد تيست" لأعضاء منتخب الشباب

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
أثبتت اختبارات "رابيد تيست"، التي خضع لها أعضاء منتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، أمس، الأحد، سلبيتها ليواصل شباب الفراعنة، استعدادتهم بشكل مريح، قبل السفر إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتاينا .واكد دكتور وليد منظور طبيب الفريق ان اللاعبين المتواجدين حاليا جاءت نتيجتهم سلبية اما اللاعبين المتواجدين مع الاندية يقومون باجراء التحليل بواسطة انديتهم وستجري مسحة لجميع افراد الجهاز الفني والطبي والاداري خلال 24ساعة.



ويخوض منتخب الشباب، فعاليات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 24 ديسمبر، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا، وأكد عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب مد فترة القيد لبطولة شمال إفريقيا لمدة 10 أيام لتصبح في العاشر من ديسمبر بدلا من أول ديسمبر المقبل، لمنح فرصة للمنتخبات لقيد لاعبين في حالة ظهور حالات كورونا قبل السفر مباشرة.


وستقام قرعة تصفيات أمم افريقيا نهاية الشهر الجاري عن طريق تطبيق الزووم لتحديد مواعيد المباريات والاستادات المقام عليها البطولة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بموريتانيا.

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

البنك الأهلي يتعاقد مع لاعب وسط وادي دجلة

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعرف على جدول مباريات الأهلي في الموسم المقبل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك في الجولة الـ4 والـ21 من الدوري الجديد

منذ أقل من ساعتين

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك ضد الوافدين الجدد بالدوري في الموسم المقبل

منذ 37 دقيقة

عاجل.. شقيق ضحية "سفاح الجيزة" في حوار إلي "الفجر": وصلتنا رسائل من هاتفها بعد مقتلها.. ومعمولها سحر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2020 / 2021

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:18 م

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك في الجولة الـ4 والـ21 من الدوري الجديد

02:29 م

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

08:53 ص

عاجل.. شقيق ضحية "سفاح الجيزة" في حوار إلي "الفجر": وصلتنا رسائل من هاتفها بعد مقتلها.. ومعمولها سحر (فيديو)

12:40 م

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»