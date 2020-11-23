هل يجوز مسح المرأة على الحجاب أثناء الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل

حسم الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الجدل حول الفتوى المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التي تجيز للمرأة مسح الحجاب أثناء الوضوء.





وقال أمين الفتوى إن الواجب على المرأة في مسح الرأس هو مسح بعضها، "مش لازم تعمي الرأس بالمسح، فهو مستحب لكن الفرض هو مسح بعض الرأس".





وأوضح أمين الفتوى في برنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس الفضائية، أنه لو بلت المرأة أحد اصابعها ومسحت جزء من شعرها لاجزءها ولا تحتاج بذلك أن تخلع الحجاب مؤكدًا "بعض الرأس دا يتحقق بشعرة".





وأكد أنه لا يمكن قياس المسح على شيء بالمسح على الخفين، وان ما يفعله بعض النساء من المسح على الكمين قياسًا على المسح على الخف خطأ، مشيرا إلى أنه لا قياس في الرخص ولا في الاستثناءات، "المسح يعرضها لبطلان عبادتها، ببطلان الوضوء وبطلان الصلاة".