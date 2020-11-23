تليفونات بنى سويف يضم "قرني" لاعب البنك الاهلى

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تعاقد نادي تليفونات بنى سويف اللاعب محمود قرني لاعب خط وسط فريق البنك الأهلي، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.


وقام اللاعب بالتوقيع للتليفونات فى حضور أحمد شعبان المدير الفنى وأشرف محمد المدير الاداري، وذلك لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر.

وقد سبق للاعب الصعود بثلاث فرق من قبل وعلى رأسهم البنك الاهلى والمنيا وناصر الفيوم ، كما سبق له اللعب فى الثلاث مجموعات بالممتاز "ب" .

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