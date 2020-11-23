تليفونات بنى سويف يضم "قرني" لاعب البنك الاهلى





وقد سبق للاعب الصعود بثلاث فرق من قبل وعلى رأسهم البنك الاهلى والمنيا وناصر الفيوم ، كما سبق له اللعب فى الثلاث مجموعات بالممتاز "ب" .



تعاقد نادي تليفونات بنى سويف اللاعب محمود قرني لاعب خط وسط فريق البنك الأهلي، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.وقام اللاعب بالتوقيع للتليفونات فى حضور أحمد شعبان المدير الفنى وأشرف محمد المدير الاداري، وذلك لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر.