الأربعاء.. عودة فنان الشعب "سيد درويش" على مسرح البالون

تعود من جديد ليالى عرض مسرحية فنان الشعب "سيد درويش" فى التاسعة من مساء يوم الأربعاء ٢٥ نوفمبر الجارى، لتنير قاعة محمود رضا فى مسرح البالون بالعجوزة، وذلك بعد ماحققه العرض من إيرادات عالية وإقبال جماهيرى كبير فى الفترة الماضية .









والعرض يأتى فى إطار الأهداف الرئيسية التى تولى لها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اهتماما كبيرا لتعريف الأجيال الجديدة بقامات ورموز فنية أعطت الكثير لإثراء الحياة الفنية، كما يأتى العرض ضمن خطة فعاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، لشهر نوفمبر، يقدمه البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد .









"سيد درويش" البطولة للفنانين "محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله (غناء)، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، علاء الحريري، ياسر الرفاعي " وكوكبة أخرى من الفنانين .









ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ : وليد سعد ود.طارق دياب، مساعدو الإخراج : إيناس الشريف وتامر عثمان ومحمد العدل، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب .









ويحرص البيت باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة للمسرح .



