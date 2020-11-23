مينا ماهر يخوض أولى تجاربه السينمائية مع يسرا بفيلم "ليلة العيد"

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يشارك الفنان الشاب والإعلامي مينا ماهر في فيلم "ليلة العيد"، بطولة النجمة يسرا، ومن إخراج سامح عبد العزيز.


وتجري الآن جلسات عمل مكثفة للاستقرار على أبطال العمل ومنهم غادة عادل، محمد لطفي، وريهام عبدالغفور، وأحمد خالد صالح، سيد رجب، وجاري ترشيح باقي فريق العمل خلال الفترة الحالية، على أن يبدأ تصوير الفيلم خلال أسبوعين.


فيلم "ليلة العيد" تدور أحداثه حول 6 بطلات، ولكل بطلة حكاية مختلفة حول ليلة العيد، وتدور أحداثه في يوم واحد، مابين يوم الوقفة وأول يوم العيد، لنستعرض من خلاله العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.


يذكر أن مينا ماهر هو مراسل قناة الأهلي حاليا، كما يعتبر أحد أبطال لعبة الدودچ بول، وحاصل على مركز خامس مع المنتخب المصرى على مستوى العالم فى بطولة العالم للدودچ بول عام ٢٠١٨ فى نيويورك، و أيضاً حاصل على بطولة أفريقيا مع المنتخب المصري عام ٢٠١٩ فى جنوب أفريقيا.

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