لاعبو الحمام المطروحي يذبحون خروف قبل مباراة الجزيرة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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قام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام والجهاز الفني بذبح خروف قبل بداية المران الأساسي بملعب النادي إستعدادا للقاء الجزيرة الأربعاء في إنطلاق مباريات المجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية موسم 2021/2020.

يذكر أن نادي الحمام قد تعاقد مع 14 لاعب جديد إستعدادا للموسم الجديد وهم: علي حسين مدافع نادي النجوم ، والتعاقد مع أكثم سمير لاعب وسط بلدية المحلة ، والتعاقد مع عماد حماد لاعب وسط كوم حمادة ، وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي،وأسامة رجب لاعب سوهاج، وأيمن شعبان لاعب قنا، وأوكا حارس بني سويف، وعظيمة لاعب النصر للتعدين والألومنيوم، وشريف دومينيك لاعب شباب سموحة،و مصطفي عادل لاعب النصر للتعدين، وائل علي لاعب المنيا، خليل نيمار لاعب الزمالك، وعلي أبو العلا لاعب سموحة، ومحمد البغدادي لاعب النصر.

ويختتم الفريق المطروحي إستعدادته اليوم قبل الدخول في معسكر بأحد فنادق الأسكندرية غدا إستعدادا لمباراة الجزيرة الأربعاء في أولي مباريات الفريق بالدوري.

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