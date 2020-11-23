محمد ثروت وزوجته في عرض "اللوكاندة"

منذ انطلاق عرضها مؤخرا، حرص العديد من نجوم الفن والمجتمع على حضور مسرحية "اللوكاندة"، أول سيت كوم مسرحي في مصر، على مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد.









حضر بالأمس عدد من المشاهير، في مقدمتهم الفنان محمد ثروت وزوجته، ومحمد فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة ورلد ميديا، وعمرو كمال رئيس قطاع الإنتاج البرامجي بشركة سينرجي، وبعد نهاية العرض التقطوا العديد من الصور التذكارية مع أبطال العمل.









"اللوكاندة" سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.









المسرحية من بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور ،أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.







