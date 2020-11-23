كامل الوزير : لجأنا لشركات روسيا والمجر لتطوير منظومة النقل في مصر

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن اهتمام الوزارة لا يقتصر فقط على تطوير منظومة النقل بل يشمل نقل كل ما هو جديد مرتبط بالنقل الذكي، الذي هو أحد أهم المشروعات، التي تنفذها وزارة النقل للنهوض بكافة القطاعات والهيئات وعلى رأسهم السكة الحديد، مشيرا إلى أنهم التزموا بكافة التعليمات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لحماية جميع الحضور والمنظمين للمؤتمر.

وأكد الوزير، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي، الذي تُبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وفى ضوء ذلك تعمل وزارة النقل، في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

ولفت الوزير إلى لجوئه للشركاء الأجانب من روسيا والمجر، لعدم وجود شركات مصرية في هذا الصدد، مشددًا على التطلع إلى إنتاج وسائل نقل مصرية، حيث لدينا فرصة لإنشاء شركات مصرية لإنتاج مهمات وعربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطارات الكهربائية وغيرها، مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في التصنيع.

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي transmea المقام بالتوازي مع معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020 لبحث مستجدات ومتغيرات القطاع وبحث الفرص الاستثمارية الجديدة لتطوير منظومة النقل في مصر.

بدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية من أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال، المنظمة للمعرض والمؤتمر، أكد فيها أن المشروعات، التي قام بها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ساهمت في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع النقل، مشيرًا إلى دعم وزير النقل الكبير والذي يأتي كجزء من الدعم الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع.

أضاف كمال أن مصر بلد الفرص الواعدة لقطاع النقل في ظل تعدد مجالاته من نقل بري ونهري وبحري وسكك حديدية وموانئ، وغيرها مشيدًا بالطفرة، التي حققها قطاع النقل خلال السنوات القليلة الماضية مقارنة بتطورات قطاع النقل العالمي.

وكشف، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال، طلب وزير النقل لقاء مسؤولي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في المجالات المشاركة لتوثيق التعاون معها والاستفادة من الخبرات لدعم دورة مؤتمر النقل الذكي خلال دورة العام المقبل، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا لعملية النقل الذكي، تماشيًا مع الركب التكنولوجي العالمي.