كامل الوزير : لجأنا لشركات روسيا والمجر لتطوير منظومة النقل في مصر

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:37 م
وزير النقل
وزير النقل
أحمد الشيخ
Advertisements

 

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن اهتمام الوزارة لا يقتصر فقط على تطوير منظومة النقل بل يشمل نقل كل ما هو جديد مرتبط بالنقل الذكي، الذي هو أحد أهم المشروعات، التي تنفذها وزارة النقل للنهوض بكافة القطاعات والهيئات وعلى رأسهم السكة الحديد، مشيرا إلى أنهم التزموا بكافة التعليمات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لحماية جميع الحضور والمنظمين للمؤتمر.

 

وأكد الوزير، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي، الذي تُبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وفى ضوء ذلك تعمل وزارة النقل، في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

 

ولفت الوزير إلى لجوئه للشركاء الأجانب من روسيا والمجر، لعدم وجود شركات مصرية في هذا الصدد، مشددًا على التطلع إلى إنتاج وسائل نقل مصرية، حيث لدينا فرصة لإنشاء شركات مصرية لإنتاج مهمات وعربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطارات الكهربائية وغيرها، مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في التصنيع.

 

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي transmea المقام بالتوازي مع معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020 لبحث مستجدات ومتغيرات القطاع وبحث الفرص الاستثمارية الجديدة لتطوير منظومة النقل في مصر.

 

بدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية من أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال، المنظمة للمعرض والمؤتمر، أكد فيها أن المشروعات، التي قام بها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ساهمت في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع النقل، مشيرًا إلى دعم وزير النقل الكبير والذي يأتي كجزء من الدعم الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع.

 

أضاف كمال أن مصر بلد الفرص الواعدة لقطاع النقل في ظل تعدد مجالاته من نقل بري ونهري وبحري وسكك حديدية وموانئ، وغيرها مشيدًا بالطفرة، التي حققها قطاع النقل خلال السنوات القليلة الماضية مقارنة بتطورات قطاع النقل العالمي.

 

وكشف، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال، طلب وزير النقل لقاء مسؤولي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في المجالات المشاركة لتوثيق التعاون معها والاستفادة من الخبرات لدعم دورة مؤتمر النقل الذكي خلال دورة العام المقبل، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا لعملية النقل الذكي، تماشيًا مع الركب التكنولوجي العالمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير النقل منظومة النقل معرض القاهرة للتكنولوجيا مصر كايرو اي سي تي

أخبار تهمك

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على جدول مباريات الأهلي في الموسم المقبل

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك ضد الوافدين الجدد بالدوري في الموسم المقبل

منذ 37 دقيقة

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شقيق ضحية "سفاح الجيزة" في حوار إلي "الفجر": وصلتنا رسائل من هاتفها بعد مقتلها.. ومعمولها سحر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 14 ساعة

البنك الأهلي يتعاقد مع لاعب وسط وادي دجلة

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك في الجولة الـ4 والـ21 من الدوري الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2020 / 2021

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

برعاية "السيسي".. استعدادات مكثفة للدورة الـ22 لمعرض "كايرو آي سي تي"

"كايرو ict" يوفر منطقة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمعرض

بحضور زعماء القارة السمراء.. أسامة كمال متحدثًا ومديرًا للجلسة الرئيسية بقمة "تحول إفريقيا 2019" في راوندا

انطلاق المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل "TransMEA 2019" ديسمبر المقبل

اتفاقية تعاون للاستشارات والتدريب والتعليم بين "السكك الحديد" المصرية والألمانية 

'التنمية المستدامة تحديات وحلول'.. أبرز محطات مؤتمر الأردن (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:18 م

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك في الجولة الـ4 والـ21 من الدوري الجديد

02:29 م

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

08:53 ص

عاجل.. شقيق ضحية "سفاح الجيزة" في حوار إلي "الفجر": وصلتنا رسائل من هاتفها بعد مقتلها.. ومعمولها سحر (فيديو)

12:40 م

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»