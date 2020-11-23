الأربعاء.. مناقشة "التنمية المستدامة لمدينة القاهرة" بمكتبة القاهرة الكبرى

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان " التنمية المستدامة لمدينة القاهرة" فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ٢٥ نوفمبر الجارى بمقر المكتبة بالزمالك .

يتحدث فيها مروة الشريف باحثة في التراث والتاريخ، الدكتور شريف البنداري أستاذ بجامعة طنطا، الدكتورة نورا عبد العظيم باحث في التراث والتاريخ، والدكتورة جيهان حسن مدير عام فرع ثقافة القاهرة، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة .

مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والإلتزام بنسبة القوة الإستيعابية المقررة، حرصا على سلامة رواد المكتبة والعاملين بها .



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