أيام القاهرة الدولي للمونودراما: يطلق استمارته الدولية ويفتح باب المشاركة حتى نهاية ديسمبر

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أطلقت إدارة مهرجان أيام القاهرة للمونودراما استمارة المشاركة للعروض العربية والأجنبية حتى نهاية ديسمبر 2020، وذلك استعدادا للدورة الرابعة من المهرجان التي تقام تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 


قال د. أسامة رؤوف مؤسس و رئيس المهرجان : من شروط المشاركة الدولية أن لا يكون العرض المتقدم للمشاركة قد مر على انتاجه عامين بحد أقصى، و ألا تزيد مدة العرض عن نصف ساعة، وأن ترسل الفرق فيش تكنيك للعرض وحسب نوعيته مكان مفتوح أم علبة إيطالية، كذلك ملف صحفي يحوي بيانات العرض ونبذة عنه، وصور جيدة، ورابط فيديو للعرض. 


وأكد  رؤوف بأنه سوف يتم اختيار أفضل العروض للمشاركة بالمسابقة الدولية لأيام القاهرة للمونودراما والتي تقام تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و بدعم من مؤسسات الوزارة و منها قطاع شئون الإنتاج الثقافي و أكاديمية الفنون و صندوق التنمية الثقافية و قطاع العلاقات الثقافية الخارجية و البيت الفني للمسرح و البيت الفني للفنون الشعبية و الهيئة العامة لقصور الثقافة و الهيئة العامة للكتاب و باقي قطاعات و مؤسسات الوزارة.


يذكر أن الدورة السابقة أقيمت في فبراير الفائت وفد حفلت بمشاركة أكثر من ١٥ دولة وحلت روسيا ضيف شرف للمهرجان  .

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