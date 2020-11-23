ماروتا يلمح لرحيل أريكسين عن إنتر ميلان

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشف بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان الإيطالي أن الدنماركي كريستيان إريكسن نجم خط وسط الفريق قد يرحل عن صفوف الفريق الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن إريكسن يواجه صعوبات كبيرة في حجز مكان أساسي في إنتر ميلان منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي في ظل خروجه من حسابات أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.


وعن إريكسن, قال ماروتا في تصريحات قبل مباراة إنتر ميلان وتورينو: "بالأمس أجاب كونتي عن هذا بطريقة شاملة، أود أن أضيف فقط أنه لا يجوز لنا أبدًا حجز أي لاعب إذا طلب الرحيل".


وأضاف :"إريكسن يتصرف كمحترف، سيتعين علينا إجراء التقييمات الصحيحة وهو الآن جاهز لكونتي الذي يجب أن يستخدمه من أجل الفريق".


وعما إذا كان إريكسن طلب منه الرحيل، اختتم ماروتا تصريحاته قائلًا :"لا، لكن في اللحظة المناسبة سنحاول عمل التقييمات الصحيحة".

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