مواعيد مباريات الأهلي والزمالك ضد الوافدين الجدد بالدوري في الموسم المقبل

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول مباريات الدوري الممتاز بالموسم الجديد 2020-20201، بعد سحب القرعة اليوم الاثنين، بحضور ممثلي الأندية المشاركة في البطولة المحلية.
وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي مع مصر المقاصة، والزمالك مع المقاولون العرب، وبيراميدز مع الاتحاد السكندري بالجولة الأولى من البطولة المحلية.
بينما يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في الجولتين الرابعة و الـ21 من النسخة الجديدة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز بالجولة الثانية من الدوري الممتاز، ويواجه الزمالك الفريق السماوي بالجولة العاشرة من البطولة المحلية

موعد مباريات الأهلي ضد الوافدين الجدد:

يلتقي الأهلي مع فريق غزل المحلة بالجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، بينما يصطدم بفريق سيراميكا كليوباترا بالجولة السادسة من البطولة المحلية، ويواجه فريق البنك الأهلي بالجولة الثامنة من البطولة.
 
موعد مباريات الزمالك ضد الوافدين الجديد:

ويواجه الزمالك، نظيره غزل المحلة بالجولة الـ11 من بطولة الدوري الممتاز، بينما يلتقي مع سيراميكا كليوباترا بالجولة الخامسة عشر من البطولة، ويصطدم بفريق البنك الأهلي بالجولة 17 من الدوري.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مواجهات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للموسم 2020 – 2021

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شقيق ضحية "سفاح الجيزة" في حوار إلي "الفجر": وصلتنا رسائل من هاتفها بعد مقتلها.. ومعمولها سحر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك ضد الوافدين الجدد بالدوري في الموسم المقبل

منذ 35 دقيقة

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على جدول مباريات الأهلي في الموسم المقبل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك في الجولة الـ4 والـ21 من الدوري الجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2020 / 2021

منذ ساعة و 28 دقيقة

البنك الأهلي يتعاقد مع لاعب وسط وادي دجلة

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:18 م

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك في الجولة الـ4 والـ21 من الدوري الجديد

02:29 م

عاجل.. شقيق ضحية "سفاح الجيزة" في حوار إلي "الفجر": وصلتنا رسائل من هاتفها بعد مقتلها.. ومعمولها سحر (فيديو)

12:40 م

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

08:53 ص

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»