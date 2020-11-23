مواعيد مباريات الأهلي والزمالك ضد الوافدين الجدد بالدوري في الموسم المقبل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول مباريات الدوري الممتاز بالموسم الجديد 2020-20201، بعد سحب القرعة اليوم الاثنين، بحضور ممثلي الأندية المشاركة في البطولة المحلية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي مع مصر المقاصة، والزمالك مع المقاولون العرب، وبيراميدز مع الاتحاد السكندري بالجولة الأولى من البطولة المحلية.

بينما يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في الجولتين الرابعة و الـ21 من النسخة الجديدة ببطولة الدوري المصري الممتاز.





ويلتقي الزمالك مع بيراميدز بالجولة الثانية من الدوري الممتاز، ويواجه الزمالك الفريق السماوي بالجولة العاشرة من البطولة المحلية





موعد مباريات الأهلي ضد الوافدين الجدد:





يلتقي الأهلي مع فريق غزل المحلة بالجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، بينما يصطدم بفريق سيراميكا كليوباترا بالجولة السادسة من البطولة المحلية، ويواجه فريق البنك الأهلي بالجولة الثامنة من البطولة.

موعد مباريات الزمالك ضد الوافدين الجديد:





ويواجه الزمالك، نظيره غزل المحلة بالجولة الـ11 من بطولة الدوري الممتاز، بينما يلتقي مع سيراميكا كليوباترا بالجولة الخامسة عشر من البطولة، ويصطدم بفريق البنك الأهلي بالجولة 17 من الدوري.



