البورصة المصرية تربح 3.2 مليار جنيه في ختام جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعى للمؤشرات، مع سيطرة الأداء العرضى المتذبذب على المؤشر الرئيسي مع غياب الرؤية تجاه سهم التجارى الدولى.





وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه، ليغلق عند 632.514 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10885 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2167 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 13026 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2972 نقطة.



